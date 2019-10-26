Türkiye'nin dört bir tarafından gelen teknoloji girişimcileri Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle düzenlenen Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'nda (Serathon-in) buluştu.

Program kapsamında 36 saattir kod yazan ve proje geliştiren gençler, yatırım yapacak insanlara çözüm sağlayan inovatif teknoloji çözümleri geliştiriyorlar.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortaklığı ile düzenlenen Serathon-in etkinliği, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen ve finansal teknolojiler konusunda fikirleri olan gençleri bir araya getirdi.

Burada etkinlik hakkında bilgiler veren TSPB Genel Sekreter Yardımcısı İlker Savuran, gelişen teknolojinin finans dünyasını da baştan aşağı yenilediğini ifade ederek, Serathon-in programını yenilikçi teknolojileri geliştirme motivasyonuyla düzenlediklerini söyledi.

Finans piyasasında iş modellerinin ve iş planlarının etkin teknoloji ile geliştirilmesi ihtiyacı doğduğunu aktaran Savuran, "Son dönemde teknolojiyle ilgilenen arkadaşlar daha çok ödeme sistemleri veya oyunlaştırma, oyun yazma gibi alanlara odaklanmış durumda. Halbuki bizim sektörümüzde çok büyük bir teknoloji ve teknoloji geliştirme ihtiyacı var. Bu teknolojiyi geliştirecek olan, yazılımcılara, grafikerlere, veri analistlerine, yapay zeka (AI) yazılımcılarına ihtiyaç var. O yüzden amacımız bu arkadaşlara, bizim sektörümüzde de kullanacakları bir veri olduğuna, burada bir 'hazine' olduğuna dair farkındalık sağlamak ve onları sektörümüze çekmek."

Dereceye giren takımlara para karşılığı yatırım fonu ödülü

Savuran, Serathon-in etkinliğine 148 teknoloji girişimcisinden oluşan 54 takımın başvurduğunu belirterek, 81 girişimciyi programa aldıklarını kaydetti.

Toplam 25 takımın 20 saattir kod yazarak, finansal teknoloji geliştirdiğini belirten Savuran, "48 saatin sonunda, Pazar günü saat 19.00 itibarıyla jürinin karşısına çıkacaklar ve projelerini anlatacaklar. Birinci, ikinci ve üçüncü olan arkadaşlara da para karşılığı yatırım fonu ödülü veriyor olacağız. Biz bir sermaye piyasası kurumu olduğumuz için nakdi ödül vermiyoruz. Sektöre çekmeye çalıştığımız arkadaşlarımızın yatırım dünyasından anlamalarını istiyoruz. O yüzden destek veren aracı kurumlarımızdan yatırım hesabı açmasını isteyeceğiz ve o hesaba da yatırım fonu ödülü veriyor olacağız." bilgilerini verdi.

Savuran, 1. olan takıma 20 bin lira, 2. takıma 15 bin lira ve 3. takıma da 10 bin lira para ödülü verileceğini belirterek, yine dereceye giren girişimcilere ortak çalışma ve yaşam alanı olan Workinton'da çeşitli sürelerde ücretsiz yararlanma hakkı verileceğini söyledi.

"Geliştirilen projelerin sermaye piyasalarını daha iyi anlatabileceğine inanıyoruz"

Düzenledikleri etkinliğin Türkiye'de sermaye piyasalarının derinleşmesi, finansal okuryazarlığın artması ve tasarruf kültürünün gelişmesine nitelikli destek vereceğini anlatan Savuran, Türkiye'de tasarruf bilincinin yeterince oturmadığını hatırlattı.

Savuran şöyle konuştu:

"Finansal okuryazarlıkla ilgili devletimizin belirlediği bir eylem planı var. Bu eylem planı çerçevesinde de aslında tasarruflarımızı artırmak için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca 11. Kalkınma Planı'mızın içerisinde de tasarrufların artırılmasıyla ilgili başlıklar var. İnsanımız az tasarruf yapıyor ve yaptığı tasarrufu da daha çok gayrimenkul, altın ve döviz gibi araçlara yönlendiriyor.

Bizim iddiamız; ülkenin sağlıklı büyümesinin, sermaye piyasası kültürüyle, uzun vadeli ortaklık kültürüyle gerçekleşeceği yönünde. Dolayısıla burada geliştirilen projelerin insanımıza sermaye piyasalarını daha iyi anlatabileceğine inanıyoruz. Takımlarda ürün fikirleri var. Doğru yatırım için önerilerde bulunan projeler var. Bunların katkı sağlayacağını umuyoruz."

"Veri ve API envanterini insanların görebileceği bir ortam yaratmış olduk"

Savuran, programı hazırlayabilmek için Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, veri sağlayıcı kurumlar ve aracı kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir İçerik Komitesi kurduklarını ifade ederek, 2 yıl boyunca etkinliği olgunlaştırdıklarını söyledi.

Savuran şu bilgileri verdi:

"Paydaş kurumların hepsi aynı düzlemde bir araya geldiler ve kendilerine ait olan verileri, API dediğimiz uçları, piyasaya emir iletmekle ilgili uçları açtılar. Herkes iyi niyetli bir şekilde bu etkinliğin en iyi şekilde olabilmesi için bu ortamda bir araya geldiler ve 2 senenin sonunda da şu an sermaye piyasasındaki bütün veri ve API envanterini insanların görebileceği bir ortam yaratmış olduk.

Data zaten vardı ama biz bu dataya ulaşabilmenin yolunu açtık. Bu yolu açmak kolay değil. Çünkü sermaye piyasası ekosisteminde çok fazla kurum var ve bu kurumların da bir arada konuşuyor olması lazım. Biz bu süreç içerisinde bu eşgüdümü yaptık."

"Geliştirilen projeler yatırım kararı almamızı kolaylaştıracak"

Program mentorlarından Devexperts Ülke Direktörü (CEO) Fırat Gürler de, Türkiye'de sermaye piyasasına katılımın istenen seviyelere uzak olduğunu belirterek, "Ülkemizde bin kişinin ancak 6'sının sermaye piyasasında 1000 TL'den fazla bir tasarrufu var. Bu katılımın artması için bugünkü etkinlik son derece önemli. Geliştirilen projeler bizim karar almamızı, yatırım kararı almamızı kolaylaştıracak." dedi.

Artık pek çok sektörde karar alan makinelerin bulunduğunu hatırlatan Gürler, şöyle konuştu:

"Serathon-in programında girişimcilerin üzerinde çalıştığı önemli projeler var. Bizim öğrendiğimiz kadar makineler de piyasayı öğreniyor ve bize yardımcı oluyor. Makine öğrenme tabanlı uygulamalar geliştiren arkadaşlarımız var. Artık müşteri temsilcimizle konuşurken bazı hesaplamaları daha kolay yapmasını sağlayan uygulamalar var. Riskimizi kontrol edebilecek, hesaplayabilecek uygulamalar var. Akıllı chat uygulaması var, sosyal medyada arkadaşınızla chat yapar gibi yatırım danışmanınızla konuşabileceğiniz bir uygulama gördüm. Çok hoşuma gitti. Bir yatırım danışmanı bin tasarruf sahibine hitap edebilir bu şekilde. Bunun video chat boyutuyla yapılmış olan bir tane proje gördüm.

Sosyal medyada paylaşılan haberler bizi etkiliyor, yatırım tercihlerimizi etkiliyor. Bunların fiyat hareketlerini nasıl etkilediğiyle ilgili bilgiler veren algoritmik işlemlerle ilgili bir uygulama gördüm. Bu da hoşuma giden uygulamalardan.

Mühendisler, fizikçiler, matematikçiler, öğrenciler görüyoruz burada. Bu ekibin sermaye piyasalarına yeni iş gücü olarak katılabileceklerini görüyoruz. Bu açılardan son derece olumlu bir etkinlik. Burada olmaktan son derece mutluyuz."

Girişimcilere ücretsiz masaj hizmeti

Etkinlik kapsamında yarışan takım üyeleri, Hackathon alanında bulunan mentorlardan anlık destek alabiliyor. Çeşitli disiplinlerden gelen uzmanlar ise zaman zaman kısa bilgilendirmelerle girişimcilere sesleniyor.

Saatlerdir kod yazan ve proje geliştiren girişimcilere, uzun süre hareketsiz kaldıkları için aynı binada ücretsiz masaj imkanı da sunuldu.

Robot yatırım tavsiyeleri yolda

Financal Excellence Takımı Lideri Ömer Faruk Ballı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Ekonomi okuduğunu belirterek, finansal teknolojiler, robot öneri (Robo-advise) ve veri analitiği hakkında çalışmalar yaptığını söyledi.

Finansal teknolojiler alanında çalışma yapmanın geleceğe yön vermek anlamına geldiğini belirten Ballı, "Elbette dönüşümlerin başlangıcında olmak, bu şeylere liderlik etmek anlamına geliyor. Biz de değişimlerin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Projemiz finansal piyasalardaki likiditeyi artırmaya dönük bir proje. Mesela sizin bir paranız var ve herhangi bir finans bilginiz yok. Bu parayla ne yapabileceğinizi, sizin psikolojiniz ve hisselerin sizin psikolojinize uyumuyla eşleştiren bir sistem üzerinde çalışıyoruz." bilgilerini verdi.

"Manipülatif haberleri engellemek için skor yapısı kurmayı hedefliyoruz"

Block C Takımı'ndan Mert Türksoy da, bir firmada tasarımcı ve programcı olarak çalıştığını belirterek, "Projemizdeki temel fikir internette dolaşan manipülatif yorumların insanlar tarafından bir havuzda toplanması ve diğer kullanıcıların sermayelerinin korunması. Bu manipülatif yorumların engellenmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için de bir skor yapısı kurmayı hedefliyoruz." dedi.