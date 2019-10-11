Son Dakika Haberleri: Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvuru süresi uzatıldı
Son Dakika Güncel Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvuru süresi uzatıldı

Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvuru süresi uzatıldı

1 saat önce

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon etkinliği Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvurular 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvuru süresi uzatıldı, System.String[]

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon etkinliği Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvurular 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye'de sermaye piyasasında düzenlenecek ilk hackathon olan Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında takımlardan, sermaye piyasaları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek proje geliştirmeleri bekleniyor. Serathon-in, yapay zekadan algoritmik işlemlere, büyük veri yönetiminden finansal teknolojilere kadar birçok alanda katılımcıların hayal gücünü sınırlandırmadan istedikleri teknolojiyi kullanarak proje geliştirmelerine imkan sunuyor.

Yarışma sonunda birinci takım 20 bin TL, ikinci takım 15 bin TL, üçüncü takım ise 10 bin TL değerinde yatırım fonu varlık dağılımı kazanacak.

Dereceye giren takımlar ayrıca Workinton tarafından 1 ay ile 6 ay arasında değişecek süreyle coworking hediyesinin de sahibi olacak.

Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin hayat bulması amacıyla ilerleyen dönemde "Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi" kurulması da planlanıyor. Serathon-in'de dereceye giren yazılım projeleri kuluçka merkeziyle daha ileri aşamaya taşınabilecek.


Başvuru süresi 15 Ekim'e uzatılan Serathon-in etkinliğine "www.serathonin.org.tr" üzerinden başvurulabiliyor. Sermaye piyasasına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için ücret ödenmiyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye ile DEAŞ'ı karşı karşıya getirmeyi mantıklı bulmuyorum
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:41:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvuru süresi uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]