Seray Sever'in babası toprağa verildi - Son Dakika
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Seray Sever'in babası toprağa verildi

09.03.2022 15:36
Seray Sever'in babası toprağa verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever (74) toprağa verildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever (74) toprağa verildi.

Bodrum'da hastanede bir süredir koronavirüs tedavisi gören oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever, dün yaşamını yitirdi. Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde Tamer Sever için bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Seray Sever ve ailesinin yanı sıra yakınları ve dostları katıldı. Kılınan namazın ardından Tamer Sever Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Okunan duaların ardından Seray Sever babasının mezarına çiçek bıraktı. Hamile olan Sever'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.Babasının ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Seray Sever, "Babamın bir sürü kronik rahatsızlığı vardı. Fakat bir hafta yoğun bakımda entübe kaldı. Beni İstanbul'a yolcu etti. Çünkü artık doğum yaklaşmıştı. Beni o gün yolcu ettikten sonra doktorlar arayıp babamın entübe edileceğini söyledi. Allah kimseye böyle acı vermesin. Yine de çok şanslıyım Allah herkese böyle bir baba nasip etsin, ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.


Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
Seray Sever'in babası toprağa verildi
YORUMLAR
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İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı! İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı! Seray Sever'in Acı Günü! Seray Sever'in Acı Günü!

Seray Sever, Bodrum, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seray Sever'in babası toprağa verildi - Son Dakika


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