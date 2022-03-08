Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi

08.03.2022 15:00
Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi

OYUNCU ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever (74) koronavirüsten hayatını kaybetti.

OYUNCU ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever (74) koronavirüsten hayatını kaybetti.

Oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever, Bodrum'da koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede entübe olan Tamer Sever'in cenazesi, yarın öğle vakti Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak namazın ardından Ortakent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Seray Sever, 14 saat önce babasıyla bir pozunu paylaşmış ve Ajda Pekkan'ın 'Mucize' şarkısını fotoğrafa eklemişti.


Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
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Seray Sever, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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