Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı

Magazin camiasının sevilen simaları arasında yer alan oyuncu ve sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından yeni pozlarını takipçilerine ulaştırmaya devam ediyor. Eşiyle verdiği yatak pozu çok konuşulan Sever'den yeni bir poz daha geldi.

SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Seray Sever, 'Doya Doya Moda' programı final yapar yapmaz soluğu eşiyle Bodrum'da aldı.

Bodrum'da kendinden 10 yaş küçük eşiyle birlikte tatil yapan 49 yaşındaki Seray Sever, sıcak havanın tadını çıkarıyor. Instagram sayfasından sık sık paylaşım yapan Sever'den yeni bir fotoğraf geldi.

DEMET AKALIN'DAN DA YORUM GELDİ

Şezlongda güneşlendiği anları paylaşan Sever, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sever paylaşımına ise "Yeni yola çıkış ancak yeni bakış açısıyla olur..." notunu düştü. Sever'in paylaşımına ise Demet Akalın "Bembeyazsın" yorumunda bulundu.