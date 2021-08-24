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Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı - Son Dakika

Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı

24.08.2021 17:14
Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı, System.String[]

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Bodrum'daki tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Daha eşiyle yatakta çekilmiş fotoğrafını paylaşan Sever, bu sefer siyah bikinisiyle şezlongda verdiği pozu hayranlarıyla paylaştı.

Magazin camiasının sevilen simaları arasında yer alan oyuncu ve sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından yeni pozlarını takipçilerine ulaştırmaya devam ediyor. Eşiyle verdiği yatak pozu çok konuşulan Sever'den yeni bir poz daha geldi.

SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Seray Sever, 'Doya Doya Moda' programı final yapar yapmaz soluğu eşiyle Bodrum'da aldı.

Bodrum'da kendinden 10 yaş küçük eşiyle birlikte tatil yapan 49 yaşındaki Seray Sever, sıcak havanın tadını çıkarıyor. Instagram sayfasından sık sık paylaşım yapan Sever'den yeni bir fotoğraf geldi.

DEMET AKALIN'DAN DA YORUM GELDİ

Şezlongda güneşlendiği anları paylaşan Sever, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sever paylaşımına ise "Yeni yola çıkış ancak yeni bakış açısıyla olur..." notunu düştü. Sever'in paylaşımına ise Demet Akalın "Bembeyazsın" yorumunda bulundu.

Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı
Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı

Demet Akalın, Sosyal Medya, Seray Sever, Bodrum, Tatil, Muğla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı - Son Dakika Magazin


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