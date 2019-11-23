Seray Sever öğrencilerle buluştu

Söyleşide ünlü sunucu, güzellik ritüellerini anlattı. Sosyal medyada tavsiye edilen güzellik ürünleriyle ilgili gençleri uyaran Sever, "İnanmadığım hiçbir şeyi önerip savunmam. Ünlüler para karşılığı tanımadığı ürünleri tanıtıyorlar. Ben kendim denemediğim hiçbir şeyi tavsiye etmiyorum. Her gördüğünüz ürünü lütfen hemen almayın" dedi.