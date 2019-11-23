Seray Sever öğrencilerle buluştu
6 saat önce
Söyleşide ünlü sunucu, güzellik ritüellerini anlattı.
Söyleşide ünlü sunucu, güzellik ritüellerini anlattı. Sosyal medyada tavsiye edilen güzellik ürünleriyle ilgili gençleri uyaran Sever, "İnanmadığım hiçbir şeyi önerip savunmam. Ünlüler para karşılığı tanımadığı ürünleri tanıtıyorlar. Ben kendim denemediğim hiçbir şeyi tavsiye etmiyorum. Her gördüğünüz ürünü lütfen hemen almayın" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:09
WWE güreşçisi Saraya-Jade Bevis'ten yürek hoplatan pozlar! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İstiklal Caddesi'nde keçi gezdirdi Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı MasterChef'ten elenen Suna'dan gelen tepkiler sonrası ilk açıklama!