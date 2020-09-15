Seraya kenevir eken kişi yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda serada 147 kök Hint keneviri ile 310 gramı toprağa gömülü, toplam 436 gram esrar ele geçirildi. Sera sahibi C.S. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde C.A.'nın serasına baskın düzenledi. Ekipler, serada ve evde arama yaptı. Evde bir ruhsatsız tabanca, 126 gram esrar, serada ise 147 kök keneviri ele geçirdi. Serada, uyuşturucu arama köpeği 'Sıtma'nın tepki vermesi üzerine toprağa gömülü 5 kavanozda 310 gram esrar bulundu. Mısır tarlasında yapılan aramada da 18 kök skunk bitkisi ele geçirildi. C.S. gözaltına alındı.