Son Dakika Haberleri: Serbest Atış I Bryant Dunston | Anadolu Efes

Serbest Atış I Bryant Dunston | Anadolu Efes

1 saat önce

Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston'u kariyeri, takımı ve takım arkadaşları hakkında teste tabi tuttuk. Bakalım hafızası ne kadar kuvvetli?

Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston'u kariyeri, takımı ve takım arkadaşları hakkında teste tabi tuttuk. Bakalım hafızası ne kadar kuvvetli?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:13 Kaynak: Youtube

Anadolu Efes, Genel
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