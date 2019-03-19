Serbest Atış I Deniz Kılıçlı | Arel Üniversitesi Büyükçekmece
1 saat önce
Arel Üniversitesi Büyükçekmece'den Deniz Kılıçlı'yı kariyeri, takımı ve takım arkadaşları hakkında Serbest Atış'ta teste tabi tuttuk. Bakalım hafızası ne kadar kuvvetli?
Arel Üniversitesi Büyükçekmece
'den Deniz Kılıçlı'yı kariyeri, takımı ve takım arkadaşları hakkında Serbest Atış'ta teste tabi tuttuk. Bakalım hafızası ne kadar kuvvetli?
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:54 Kaynak: Youtube
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