Son Dakika Haberleri: Serbest bırakılan İran tankeri yönünü Türkiye'ye çevirdi
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Serbest bırakılan İran tankeri yönünü Türkiye'ye çevirdi

1 saat önce

Cebelitarık tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri yönünü Türkiye'ye çevirdi.

Serbest bırakılan İran tankeri yönünü Türkiye'ye çevirdi, System.String[]

Cebelitarık tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri yönünü Türkiye'ye çevirdi. ABD ile İran arasındaki çatışmanın merkezinde bulunan Cebelitarık'ın el koyduğu İranlı petrol tankeri, serbest bırakıldıktan sonra yardım almak için Yunanistan'a yönelmişti. Ancak Yunanistan hükümeti yeni ismi "Adrian Darya" olan İran bandıralı gemiye yardım etmeyeceklerini duyurmuştu. Kamuya açık yayınlanan gemi radarlarına göre, İran bandıralı gemi rotasını bu sefer Türkiye'ye doğru çevirdi. MarineTraffic isimli gemi takip sistemi, geminin 31 Ağustos'ta Mersin limanına demirlemeyi planladığı bilgisini paylaştı. Cebelitarık yönetimi, eskiden Grace 1 olarak adlandırılan Adrian Darya gemisine, Avrupa Birliği yaptırımlarına aykırı olarak İran petrolünü Suriye'ye taşıdığı şüphesiyle Ağustos ayının ortalarında el koymuştu. Gemi, beş hafta süren bir duruşma sonrasında serbest bırakıldı. ABD yönetimi, tankerin terörist bir grup olarak kabul ettikleri İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edildiğini söyleyerek, bölgedeki ülkelere yardım etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

(İHA)

Cebelitarık, Türkiye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
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