Son Dakika Haberleri: Serbest Bırakılan Otobüs Şoförü Tutuklandı

Serbest Bırakılan Otobüs Şoförü Tutuklandı

12 dakika önce

Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü 35 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan otobüs şoförü tutuklandı.

Serbest Bırakılan Otobüs Şoförü Tutuklandı, System.String[]
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü 35 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan otobüs şoförü tutuklandı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan sürücü K.A., kaza kusur raporunun adliyeye ulaşmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Jandarma tarafından adliyeye getirilen şoför, yeni delil durumu nedeniyle savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.Otobüs sürücüsü K.A., kaza kusur raporunun dosyaya ulaşmasından sonra yeni delil durumu nedeniyle tutuklandı.

Önceki gün Kayseri istikametinden gelen otobüs Akpınar ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrilmişti. Kazada biri bebek 3 kişi yaşamını yitirmişti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:05 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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