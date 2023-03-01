Serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Pişmanım, art niyetim yoktu - Son Dakika
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Serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Pişmanım, art niyetim yoktu

01.03.2023 11:01
Serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Pişmanım, art niyetim yoktu

SOSYAL medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Prof. Dr. Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği belirtildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik, sosyal medyadan yaptığı 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'DOĞRU OLMADIĞINI ÖĞRENDİM'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Pişmanım, art niyetim yoktu - Son Dakika

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