Serbest Bırakılan Taraflar Yeniden Birbirine Girdi: 1 Ölü
54 dakika önce
Adıyaman'da sabah saatlerinde alacak-verecek meselesi yüzünden 5 kişinin yaralandığı kavganın tarafları serbest bırakıldıktan sonra yeniden birbirine girdi.
Adıyaman
'da sabah saatlerinde alacak-verecek meselesi yüzünden 5 kişinin yaralandığı kavganın tarafları serbest bırakıldıktan sonra yeniden birbirine girdi. Kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti. Yeni Mahalle
Koşu Parkı yakınlarında sabah iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıkmış, olayda 5 kişi darp neticesi yaralanırken, 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan taraflar, aynı yerde tekrar birbirine girdi. Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Cengiz Ç. (32), 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cengiz Ç., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cengiz Ç.'den geriye sabah yaşanılan kavga esnasında çekilen görüntüleri kaldı. Polis
ekipleri Cengiz Ç.'yi bıçaklayan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:34 Kaynak: İHA
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