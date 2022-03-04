Son dakika haberi | SERBEST BIRAKILMASINDAN 6 GÜN SONRA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN AMAN USANOV TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi | SERBEST BIRAKILMASINDAN 6 GÜN SONRA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN AMAN USANOV TUTUKLANDI

04.03.2022 11:02

Son dakika haber: ? HAKİMLİKÇE serbest bırakılmasından 6 gün sonra kendisinden şikayetçi olan Kırgızistan uyruklu kadın Aıdanah Abykaliewa'yı (41) Ümraniye'de boğazından bıçaklayarak öldüren Aman Usanov (36) "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

? HAKİMLİKÇE serbest bırakılmasından 6 gün sonra kendisinden şikayetçi olan Kırgızistan uyruklu kadın Aıdanah Abykaliewa'yı (41) Ümraniye'de boğazından bıçaklayarak öldüren Aman Usanov (36) "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 1 Mart 2022'de Ümraniye Site Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisinden şikayetçi olan Kırgızistan uyruklu sevgilisi Aıdanah Abykaliewa ile Türkmenistan uyruklu Aman Usanov arasında sözlü tartışma çıktı. Usanov, kendisinden 6 gün önce şikayetçi olan sevgilisi Abykaliewa'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan Usanov, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Usanov'un hakimlikteki sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, sevgilisini başka iki kişinin öldürdüğünü ve iddia ettiği diğer iki kişinin kendisine zorla olayda kullanılan bıçağı tutturduklarını öne sürdüğü öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği Aman Usanov'un "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Son dakika haberi | SERBEST BIRAKILMASINDAN 6 GÜN SONRA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN AMAN USANOV TUTUKLANDI
Son dakika haberi | SERBEST BIRAKILMASINDAN 6 GÜN SONRA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN AMAN USANOV TUTUKLANDI
Son dakika haberi | SERBEST BIRAKILMASINDAN 6 GÜN SONRA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN AMAN USANOV TUTUKLANDI

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Kırgızistan, Ümraniye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | SERBEST BIRAKILMASINDAN 6 GÜN SONRA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN AMAN USANOV TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | SERBEST BIRAKILMASINDAN 6 GÜN SONRA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN AMAN USANOV TUTUKLANDI - Son Dakika
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