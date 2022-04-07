Serbest bırakılmasını kurban keserek kutlayan avukat bu kez tutuklandı - Son Dakika

ANKARA'da aralarında eski ilçe belediye başkanı, iş insanı da bulunan çok sayıda kişiyi 'pencere' yöntemi ile imzalattıkları senetleri icraya vererek dolandırdığı iddiasıyla daha önce 5 kişiyle birlikte gözaltına alınan avukat Osman Gökmen, savcılığın 2 kez itirazına rağmen mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasını 8 kurban keserek kutlayan avukat Osman Gökmen, bu kez gurbetçi bir vatandaşa 75 bin euro senet imzalatılması soruşturmasında itirafçı beyanı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski ilçe belediye başkanı ve akaryakıt istasyonu sahibi iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin, herhangi bir borcu olmamasına rağmen haklarında haciz işlemi başlatıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı ile harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, icra işlemlerinin çoğunluğunun aynı hukuk bürosu tarafından yürütüldüğünü tespit etti. Polisin yaklaşık 1 yıl süren çalışmasında, mağdurlara 'pencere' yöntemi olarak bilinen imza kısmı kesilmiş başka evrakın altına yerleştirilen boş senetlere imza attırıldığı belirlendi. Ayrıca mal varlığı yüksek olan kişilerin hedef alındığı, imzalatılan senetlerin icraya verilmesinin ardından mağdurlar ile iletişime geçildiği ve uzlaşmaya zorlandıkları, uzlaşmak istemeyen bazı mağdurlardan ise tehditle para alındığı tespit edildi.

AVUKATLA BİRLİKTE 6 KİŞİYE GÖZALTI

Polisin 31 Aralık 2021'de yaptığı operasyonla, işleri organize ettiği ileri sürülen avukat Osman Gökmen ile 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, mağdurlara ait senet ve çek koçanları, mağdurlara imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, kimlik, sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye çıkarılarak savcılık tarafından 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'yağma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte suçlamayı kabul etmeyen şüpheli Osman Gökmen, "Avukatım ve icra işleriyle uğraşıyorum. 50 bin icra dosyam, 15'i avukat olmak üzere 70 çalışanım var. İcra takiplerinin tamamını müvekkillerin getirdiği belgelere dayanarak yaptım. Kendim herhangi bir belge düzenlemedim. İcra takibine konu edilen senetlerde sahte imza var ise bunu benim bilmem mümkün değil" dedi.

İTİRAZA RAĞMEN SERBEST KALINCA KURBAN KESTİ

Osman Gökmen ve diğer şüpheliler, sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince de serbest bırakıldı. Savcılığın Osman Gökmen'nin tutuklanması yönünde yaptığı ikinci itiraz da yine mahkemece reddedildi. Osman Gökmen, soruşturma kapsamında savcılığın iki kez itiraz etmesine rağmen serbest bırakılınca ofisinin önünde 8 adet kurban kesti. Osman Gökmen, kurbanlar kesilirken çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaştı.

EMEKLİ GURBETÇİYE 'SENET' OYUNU

Almanya'da yaşayan gurbetçi Hikmet T., borcu olmamasına rağmen hakkında haciz işlemi başlatıldığını, bu nedenle bankada bulunan parasına bloke konduğunu belirterek şikayetçi oldu. Hikmet T., o tarihlerde araç kiraladığını ve kira sözleşmesine imza attığını söylemesi üzerine yapılan incelemede haciz işleminin yapıldığı hukuk bürosunun Osman Gökmen'ne ait Gökmen Hukuk Bürosu olduğu tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Osman Gökmen, Beypazarı'nda oğluna ait evde saklanırken gelen polisleri görünce duvardan atlayarak kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına rağmen tarlada koşmaya devam eden Osman Gökmen, polisin havaya ateş etmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Osman Gökmen ile birlikte senette imzası olan Mehmet S., senedin ciro edildiği Alparslan B.O. ile Hikmet T.'ye senedi imzalatan Ahmet S., gözaltına alındı. Osman Gökmen'nin yakalanması sırasında polis tarafından çekilen görüntüler savcılık dosyasına delil olarak sunuldu.

BU KEZ TUTUKLANDI

Mehmet S., savcılık sorgusunda Osman Gökmen'e borcu olduğunu belirterek, "Bu borçla ilgili icra takibi başlatmıştı. Beni ofisine çağırarak, elinde bir senet olduğunu senedi imzalayıp tanığım biri adına ciro edersem alacağından vazgeçeceğini söyledi. Ben de senedi alacaklı olarak doldurup, cirolayarak Alparslan B.O.'ya verdim. Osman Gökmen, Alparslan B.O.'dan vekalet alıp, icra takibini başlattı. Senedin sahte olduğunu bilmiyordum" dedi. Öte yandan emniyet kriminal laboratuvarına gönderilen senet üzerinde araç kiralama sözleşmesinde bulunan bazı harfler tespit edildi. Yine şikayetçi Hikmet T.'ye ait imzanın kuyruk kısmının da senette yarım çıktığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından şüpheliler Osman Gökmen, Alparslan B.O., Ahmet S. ve Mehmet S. mahkemeye sevk edildi. Osman Gökmen, Alparslan B.O. ve Ahmet S., itirafçı beyanı ve sahte senet üzerindeki kriminal inceleme dikkate alınarak tutuklanırken, Mehmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.