Son Dakika Haberleri: Serbest Bölgeler Dernekler Platformu 34. kez toplandı
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Serbest Bölgeler Dernekler Platformu 34. kez toplandı

1 saat önce

Yatırımcı ve kullanıcı derneklerini bir araya getiren bir platform oluşturarak, serbest bölgelerde yatırım yapan firma sahipleri ve yöneticilerinin temsilcisi konumunda olan Serbest Bölgeler Dernekler Platformu, 34. toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Serbest Bölgeler Dernekler Platformu 34. kez toplandı, System.String[]
Yatırımcı ve kullanıcı derneklerini bir araya getiren bir platform oluşturarak, serbest bölgelerde yatırım yapan firma sahipleri ve yöneticilerinin temsilcisi konumunda olan Serbest Bölgeler Dernekler Platformu, 34. toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:23 
İstanbul, Ekonomi
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