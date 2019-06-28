Serbest Bölgeler Dernekler Platformu 34. kez toplandı
1 saat önce
Yatırımcı ve kullanıcı derneklerini bir araya getiren bir platform oluşturarak, serbest bölgelerde yatırım yapan firma sahipleri ve yöneticilerinin temsilcisi konumunda olan Serbest Bölgeler Dernekler Platformu, 34. toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:23
Yatırımcı ve kullanıcı derneklerini bir araya getiren bir platform oluşturarak, serbest bölgelerde yatırım yapan firma sahipleri ve yöneticilerinin temsilcisi konumunda olan Serbest Bölgeler Dernekler Platformu, 34. toplantısını İstanbul
'da gerçekleştirdi.
Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da
İmamoğlu: Atama yetkisi için kanuni haklarımızı arayacağız
Ekrem İmamoğlu'nun belediyede tek tek görüşeceği isimler belli oldu
49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu