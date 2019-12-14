Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar

6 saat önce

TÜRKİYE Serbest Bölgeler Dernekler Platformu'nun yeni dönem başkanlık görevini üstlenen Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİD) Başkanı Emre Sandan, Türkiye'de 18 serbest bölgenin toplam ticaret hacminin 21 milyar dolar, ihracatının 8.

Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar, System.String[]

TÜRKİYE Serbest Bölgeler Dernekler Platformu'nun yeni dönem başkanlık görevini üstlenen Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİD) Başkanı Emre Sandan, Türkiye'de 18 serbest bölgenin toplam ticaret hacminin 21 milyar dolar, ihracatının 8.2 milyar dolar, toplam istihdamının da 75 bine yükseldiğini açıkladı. Sandan, 2019 yılında da yüzde 5-6 oranında artış beklediklerini söyledi.

Türkiye Serbest Bölgeler Dernekler Platformu'nun 36'ncı toplantısı Antalya'da yapıldı. ASBİAD'ın ev sahipliğinde kent merkezindeki bir otelde yapılan toplantıya Bursa, Ege, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Mersin serbest bölge derneklerinin başkanları, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan ve Antalya Serbest Bölge yöneticileri katıldı. Toplantıda Platform Başkanlığı görevi ise Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Bilgen Salih Narlı'dan, ASBİD Başkanı Emre Sandan'a devredildi.

TÜRKİYE'DE 18 SERBEST BÖLGE

Platform Başkanı Emre Sandan, serbest bölgelerin yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti artırmak, uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik ederek ihracatı artırmak, yeni iş imkanları yaratarak istihdam sorunun çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulduğunu açıkladı. Sandan, Türkiye'de ilki 1985 yılında kurulan serbest bölge sayısının bugün 18'e yükseldiğini kaydetti.

21 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Üretim, alım-satım ve diğer faaliyet alanlarında 764'ü yabancı sermaye, 2 bin 66'sı Türk sermayesi olmak üzere toplam 2 bin 830 firma bulunduğunu belirten Emre Sandan, 2018 verilerine göre, yaklaşık 21 milyar dolar ticaret hacmine sahip serbest bölgelerde yüzde 7 artışla 75 bin kişiye yakın istihdam sağlandığını söyledi. Serbest bölgelerin katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği teknoloji ve ticaret merkezine dönüştüğünü dikkati çeken Başkan Sandan, 2018 yılı ihracatının 8.2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

2019'DA YÜZDE 5-6 ARTIŞ BEKLENİYOR

2019 yılında Türkiye'deki serbest bölgelerin ticaret hacmi, istihdam ve ihracat rakamlarında 2018'e göre yüzde 5-6 oranlarında bir artış beklediklerini dile getiren Sandan, "Sınırların kalktığı, oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde yeni küresel ticaret dinamikleri göz önünde bulundurarak serbest bölgelerin ihracatını, üretimini ve istihdamını artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanmalıdır. Ancak bu şekilde uluslararası sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabiliriz" dedi.

YENİ NESİL İHTİSAS SERBEST BÖLGELER

Antalya Serbest Bölge'nin yeni nesil ihtisas serbest bölgeler konusunda başarılı bir rol model olduğunu da belirten Emre Sandan, medikal ve elektronik sektörlerinin yanında, ağırlıklı olarak yat imalat ve mega yat bakım alanında Türkiye'nin ilk ihtisas serbest bölgesi olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Başkan Sandan, "2020 itibariyle mega yat bakımı konusunda bölgede yapılacak büyük ölçekli yatırımların da ihtisaslaşma konusunda ciddi bir adım olacağı inancını taşıyoruz. Serbest bölgelerde özellikle tüm üretim faaliyetleriyle mega yat bakım sektöründe bulunan firmalara destek sağlanmalı, daha avantajlı kılacak yeni stratejiler kurgulanmalıdır" dedi.


Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü
Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu! KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti

Son Dakika Haberleri
19:18 Somali'de "Somturk Agro Expo 2019" açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:13 İstanbul'da saatlerdir duran metro seferleri sonrası vatandaş bilgi alacak muhatap bulamadı - Son Dakika Ekonomi
17:04 Sahte içki operasyonunda gözaltı sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi
16:29 Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi - Son Dakika Ekonomi
16:26 Sason'da gümüş işlemeciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi
13:54 Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 20:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]