Son Dakika Haberleri: Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar
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Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar

39 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi.

Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi.


Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde paletsiz sabit ağırlık (CNF) yarışları yapıldı. Sabah başlayan dalışlarda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi. UMKE ve güvenlik dalgıçları hemen Özbek'i sudan çıkardı. Dalış teknesinde yapılan müdahalenin ardından kısa sürede kendine gelen sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Özbek, yarışı tamamlayamadı. - ANTALYA

Antalya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:03 Kaynak: İHA
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