Son Dakika Haberleri: Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen'den bir rekor daha
Son Dakika Dünya Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen'den bir rekor daha

Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen'den bir rekor daha

53 dakika önce

Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

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Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen'den bir rekor daha

Şahika Ercümen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10 
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