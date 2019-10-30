Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen'den bir rekor daha
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Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Şahika Ercümen, Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10
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