Serbest Dalış Federasyon Kupası, sona erdi - Son Dakika

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Tekirdağ'da düzenlenen Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası müsabakaları, tamamlandı.
Tekirdağ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 10 spor kulübünden 70 sporcu katılımıyla 27 Şubat'ta başlayan organizasyonun son gününde, dayanıklılık ve hız apnea dalında müsabakalar yapıldı.
Yarışlar sonunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi birinci, Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü oldu.
Organizasyon, dereceye giren kulüplere kupalarının verilmesiyle sona erdi.