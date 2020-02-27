Serbest Dalış Federasyon Kupası, Tekirdağ'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Serbest Dalış Federasyon Kupası, Tekirdağ'da başladı - Son Dakika Spor

Serbest Dalış Federasyon Kupası, Tekirdağ'da başladı

7 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası, Tekirdağ'da başladı.

Serbest Dalış Federasyon Kupası, Tekirdağ'da başladı, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası, Tekirdağ'da başladı.

TSSF yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 9 ildeki 10 spor kulübünden 70 sporcu katılıyor.

Yarışların ilk gününde paletsiz dinamik apnea dalında sporcular birbiriyle yarıştı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, yarışmalara katılan tüm spor kulüplerine ve sporculara başarılar dilediğini belirterek, organizasyona destek veren Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Valiliğine teşekkür etti.

Şampiyona, 1 Mart'ta sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Tekirdağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:04 Kaynak: AA
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