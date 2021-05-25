Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 4-6 Haziran tarihlerinde Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
Şampiyona, dinamik, statik, hız ve dayanıklılık apnea branşlarında, büyükler, ümitler, gençler ve master kategorilerinde organize edilecek.
Kaynak: AA
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