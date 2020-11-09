Serbest dalış rekortmeni Koçak'tan, su altında Atatürk posteri önünde saygı duruşu - Son Dakika

Marmara Depremi'nde 3 gün enkaz altında kaldıktan sonra iki bacağını kaybeden Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak ve bir grup dalgıç, suyun 10 metre altında Atatürk posteri önünde saygı duruşunda bulundu.

Koçak, serbest dalıcı, milli sporcu Birgül Erken, dalış eğitmenleri Öztan Sönmez ve Erhan Onat ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında dalış gerçekleştirdi.

Erken ile gündelik kıyafetiyle suya giren Koçak, yaklaşık 10 metre derinlikte, tekneden suya sarkıtılan 30 metrekarelik Atatürk posteri önünde 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Koçak, etkinliğin ardından, "Amacım her zaman ve her yerde saygı ve minnet ile anmak. Onun için nefesimi tuttum." değerlendirmesinde bulundu.