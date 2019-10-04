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Serbest Dalış Şampiyonası'nda Rüstem Derin'den Türkiye rekoru

40 dakika önce

- Serbest Dalış Şampiyonası'nda Rüstem Derin'den Türkiye rekoruANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde 1-5 Ekim arasında düzenlenen Serbest Dalış Şampiyonası'nın üçüncü günü Dünya Kupası'nda, milli sporcu Rüstem Derin Türkiye rekoru kırdı.

- Serbest Dalış Şampiyonası'nda Rüstem Derin'den Türkiye rekoru

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde 1-5 Ekim arasında düzenlenen Serbest Dalış Şampiyonası'nın üçüncü günü Dünya Kupası'nda, milli sporcu Rüstem Derin Türkiye rekoru kırdı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nda bugün Türkiye, Kolombiya, Rusya, Polonya ve Brezilya'dan toplamda 22 sporcu yarışıyor.

Aralarında dünya rekortmeni Şahika Ercümen'in de yer aldığı sporcular, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında mücadele ediyor.

Sabah yapılan yarışlarda, CMAS-TSSF 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nda yeni Türkiye rekoru kırıldı. Çift Paletli Sabit Ağırlık disiplininde Türk sporcu Rüstem Derin, 2.50 dakikada 83 metreye dalarak yeni Türkiye rekoruna imza attı. Derin, 75 metreyle kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek, Türkiye şampiyonu oldu.

Yarışın ardından konuşan rekortmen sporcu Derin, serbest dalışa 35 yaşında başladığını belirterek, "Şu an 40'lı yaşlardayım. İki yıldır Türkiye rekoru kırıyorum. Çok mutluyum" dedi.

Serbest Dalış Şampiyonası'nda Rüstem Derin'den Türkiye rekoru

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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