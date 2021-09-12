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Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi - Son Dakika

Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi

12.09.2021 17:32
Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, üç gün süren organizasyona 14'ü kadın 44 sporcu katıldı.

10 spor kulübünden ve bireyselde gerçekleştirilen katılımın yanında Fransa, Umman, Tunus ve Kolombiya'dan da sporcular şampiyonada mücadele etti.

Yarışmalar paletsiz sabit ağırlık (CNF), sabit ağırlık (CWT), çift palet sabit ağırlık (CWT BF), ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde yapıldı.

Sabit ağırlık dalışlarında dereceye girenler

Kadınlar sabit ağırlık (CWT) dalışlarında Spor Toto Spor Kulübü'nden Şahika Ercümen 2 dakika 43 saniyede 72.2 metre ile Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Aynı spor kulübünden Fatma Uruk 2 dakika 20 saniyede 67 metreye başarıyla dalarak ikinci, Okyanus Su Sporları Kulübü'nden Yansı Güven 1 dakika 25 saniyede 50 metreye dalarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Aynı disiplinde erkeklerde yapılan dalışlarda Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü'nden Ahmet Barış Kahraman 2 dakika 5 saniyede 67 metreye dalarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı. 2 dakika 30 saniyede 65 metreye dalan Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Serkan Toprak ikinci, Mersin Dalış Merkezi'nden Birol Özbek 2 dakika 29 saniyede 56 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Çift palet sabit ağırlık dereceleri

Çift palet sabit ağırlık (CWT BF) kadınlar kategorisinde Spor Toto Spor Kulübü'nden Fatma Uruk 2 dakika 34 saniyede 71 metrelik derecesiyle şampiyonluğa uzandı. Birgül Erken Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Birgül Erken 2 dakika 55 saniyede 67 metreye dalarak ikinci, Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Yasemin Ulucan 1 dakika 50 saniyede yaptığı 51 metrelik dalışıyla üçüncü oldu.

Erkeklerde, Çanakkale Gençlik ve Spor Kulübü'nden Rüstem Derin 2 dakika 40 saniyede 77 metreye dalarak Türkiye şampiyonu oldu. İkinci sırada 2 dakika 30 saniyede 67 metrelik derecesiyle Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Serkan Toprak geldi. ODTÜ Spor Kulübü'nden Görkem Gedik, 2 dakika 10 saniyede yaptığı 62 metrelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Aynı disiplinde şampiyonaya katılan yabancı sporcular sıralamasında erkeklerde Tunus'tan Valid Boudhiaf 3 dakika 50 saniyede 105 metreye dalarak birinci oldu. Kadınlarda Kolombiya'dan Marcela Velez 1 dakika 50 saniyede 50 metreye dalarak birinci oldu.

Paletsiz sabit ağırlık yarış sonuçları

Paletsiz sabit ağırlık (CNF) yarışlarında kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu 2 dakika 30 saniyede 47 metrelik derecesiyle Türk Balıkadamlar Spor Kulübünden Yaren Türk'ün oldu. İkinciliği 1 dakika 45 saniyede 14.4 metrelik derecesiyle ODTÜ Spor Kulübü'nden Başak Tezgör elde etti.

Erkekler kategorisindeki paletsiz sabit ağırlık (CNF) yarışlarında Mersin Dalış Merkezi'nden Hükümet Ahmet Nacar, 2 dakikada 45 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu kazandı. 2 dakika 3 saniyede yaptığı 39.4 metrelik derecesiyle ODTÜ Spor Kulübü'nden Görkem Gedik Türkiye ikincisi, bireysel olarak yarışan Ali Doğan 1 dakika 25 saniyede 32 metrelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Yabancı sporcular sıralamasında erkeklerde Fransa'dan Guillame Bardilla 3 dakika 25 saniyede 76 metreye dalarak birinciliği elde etti.

İp destekli sabit ağırlık mücadeleleri

İp destekli sabit ağırlık (FIM) yarışlarında kadınlarda Spor Toto Spor Kulübü'nden Şahika Ercümen 3 dakika 11 saniyede 59.2 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Yasemin Ulucan 1 dakika 45 saniyede 46 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi, ODTÜ Spor Kulübü'nden Bilge Çingigiray 2 dakika 25 saniyede 41.6 metrelik derecesiyle Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Erkeklerde Çanakkale Gençlik ve Spor Kulübü'nden Rüstem Derin 3 dakikada 79 metre dalarak Türkiye şampiyonu oldu. İkincilik 2 dakika 15 saniyede 61 metrelik derecesiyle ODTÜ Spor Kulübü'nden Görkem Gedik'in olurken, üçüncülüğü 2 dakika 40 saniyede 60 metrelik derecesiyle Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Serkan Toprak elde etti.

Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi
Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi
Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi
Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi
Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Antalya, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi - Son Dakika Spor


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