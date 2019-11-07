Serbest dolaşımda olmayan eşyaya transit eşya hükümleri uygulanacak

Serbest dolaşımda olmayan eşya için transit rejimi altında taşınan eşya hükümleri uygulanacak.

Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya, transit rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümlere dahil edildi.

Gümrük yükümlülüğü doğması durumunda asıl sorumlu, transit rejimine tabi tutulan eşyayla ilgili olarak gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu olacak. Gümrük idaresince işlem yapıldığı durumlarda, asıl sorumlunun sorumluluğunun belirlenmesinde, fiilin işlenmesinde dahlinin bulunup bulunmadığı hususu dikkate alınacak.

Savunma Sanayii Başkanlığına vergi muafiyeti

Serbest dolaşıma sokulacak eşya ve gümrük vergilerinden, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da muaf tutulacak.

Gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek.

Geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek.

Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.