Son Dakika Haberleri: Serbest dolaşımı sonlandırma kararı İngiliz hizmet sektörünü vurabilir
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Serbest dolaşımı sonlandırma kararı İngiliz hizmet sektörünü vurabilir

1 saat önce

İngiliz hükümetinin, ülkenin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde serbest dolaşımı sonlandıracak olmasının, ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hizmet sektörüne darbe vurması bekleniyor.

Serbest dolaşımı sonlandırma kararı İngiliz hizmet sektörünü vurabilir, System.String[]
İngiliz hükümetinin, ülkenin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde serbest dolaşımı sonlandıracak olmasının, ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hizmet sektörüne darbe vurması bekleniyor.
Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:45 
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