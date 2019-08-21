Serbest dolaşımı sonlandırma kararı İngiliz hizmet sektörünü vurabilir
1 saat önce
İngiliz hükümetinin, ülkenin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde serbest dolaşımı sonlandıracak olmasının, ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hizmet sektörüne darbe vurması bekleniyor.
İngiliz hükümetinin, ülkenin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde serbest dolaşımı sonlandıracak olmasının, ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hizmet sektörüne darbe vurması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:45
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