Serbest düşüş

Golden State Warriors, yeni NBA sezonuna çok kötü bir başlangıç yaptı. Parkedeki kötü oyun, kötü sonuçları da beraberinde getirdi. Hazırlık maçlarında alınan mağlubiyetler normal sezon başında da devam etti ve kulüp dün gece itibariyle dördüncü normal sezon maçındaki üçüncü yenilgisini aldı.

Sezona, Brooklyn Nets’e kaptırdığı süper yıldızı Kevin Durant’ın ve belki de bütün bir sakat geçirecek olan Klay Thompson’un eksikliğiyle başlayan Warriors’ın en büyük eksikliği kadro kalitesi ve derinliği olarak göze çarpıyordu. Ve eksikliklere bir yenisi eklendi.

Ölü sezonda D’Angelo Russell’ı kadrosuna katan Warriors’ın; Russell, sakat olan Thompson, Stephen Curry ve Draymon Green’in haricinde kendini kanıtlamış bir oyuncusu bulunmuyordu. Hâli hazırda kadro kalitesi sorunu yaşayan Warriors, tüm bunlara ek olarak geçtiğimiz gece oynanan Phoenix Suns maçında süper yıldızı Stephen Curry’yi de sakatlığa kurban verdi. Kulübün Twitter hesabından, Curry’nin sol elinde kırık olduğu açıklandı.

Sakatlık, Warriors-Suns maçının üçüncü çeyreğinde gerçekleşti. 2015 ve 2016 yılının MVP’si Curry, potaya penetre ettiği esnada Suns oyuncusu Aron Baynes ile yaşadığı temas sonucu dengesini kaybetti ve sol elinin üzerine düştü. Serbest atışlar için bir süre daha parkede kalmaya çalışan yıldız guard, önce bench’e, ardından da soyunma odasına gitti.

Warriors koçu Steve Kerr, maç sonu basın toplantısında Curry’nin sakatlığıyla ilgili konuştu: “Bizim için gerçek bir bir darbe. Baynes maçtan sonra bana geldi ve Steph’in durumunu sordu. Üzgün olduğunu hissedebiliyordunuz.”

Suns koçu Monty Williams da maç sonunda bu konuya değinmeden geçmedi: “Curry için üzgünüm. Lige değer katan bu tarz oyuncuların sakatlanması hiç iyi bir şey değil, üstelik bu oyuncu Curry gibi gerçekten çok değerli bir oyuncuysa.”

Curry’nin MR’ı çekildikten sonra sakatlığının boyutu ve parkelerden ne kadar uzak kalacağı net bir şekilde öğrenilecek.

2015’ten 2019’a dek beş yıl üst üste NBA Finali’nde boy gösteren; 2015, 2017 ve 2018’de şampiyon olan son yılların en büyük hanedanı Golden State Warriors için, Thompson’ın ardından Curry’nin de sakatlığa kurban verilmesiyle bu yıl zorlu Batı Konferansı’nda play-off potası dahi uzak bir ihtimal gözüküyor. Kulüp için geçen sezon sonunda başlayan serbest düşüş, Curry’nin kaybıyla hız kazanarak sürüyor.