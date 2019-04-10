Son Dakika Haberleri: Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, Rekor Kırarak Avrupa İkincisi Oldu

Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, Rekor Kırarak Avrupa İkincisi Oldu

23 dakika önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, takımlar sıralamasında 156 puan ile 162 puanlı Rusya'nın arkasından ikinci oldu.

Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, Rekor Kırarak Avrupa İkincisi Oldu, System.String[]
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, takımlar sıralamasında 156 puan ile 162 puanlı Rusya'nın arkasından ikinci oldu. Azerbaycan ise 145 puanla üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, madalya rekoru kırdı. 2018 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, Romanya'dan madalya rekoru ile döndü. Milli mayolar şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamlayarak 10 sıklette 7 madalyanın sahibi oldu. 

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

57 kilo: Süleyman Atlı - Altın

70 kilo: Mustafa Kaya - Altın

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan - Gümüş

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu - Bronz

61 kilo: Recep Topal - Bronz

86 kilo: Fatih Erdin - Bronz

125 kilo: Taha Akgül - Altın

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:10 Kaynak: DHA
Avrupa, Spor
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