Son Dakika Haberleri: Serbest Güreş 1. Lig Finalleri
Son Dakika Spor Serbest Güreş 1. Lig Finalleri

Serbest Güreş 1. Lig Finalleri

8 saat önce

Serbest Güreş 1. Lig Finalleri Ankara'da yapıldı.

Serbest Güreş 1. Lig Finalleri, System.String[]

Serbest Güreş 1. Lig Finalleri Ankara'da yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Yaşar Doğu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda birinci olan Antalya Büyükşehir ASAT Spor Kulübü ile ikinci sırayı alan Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.

Kızılcahamam Spor Kulübü ile Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise 2. Lig'e düştü.

Müsabakaları, TGF Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ve Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan Süreyya Yoğurtçu da izledi.

Yaşar Doğu, Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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