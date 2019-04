Serbest Güreş A Milli Takımı'nda Tek Hedef Şampiyonluk

Serbest Stil A Milli Takım Antrenörü Adem Bereket: Bu sene hedefimiz Dünya Şampiyonası , baraj geçince biz rahatlıyoruzYakup Gör: İlk kez 74 kiloda milli maça çıkacağımSelahattin Kılıçsallaya: Bayrak için her zaman mücadele vereceğizErcan ATA - Nesrin AYDIN/ ANKARA, Romanya 'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 'yi serbest stilde temsil edecek güreşçiler son hazırlıklarını Ankara 'daki Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamladı. Serbest Güreş A Milli Takımı Antrenörü Adem Bereket ve milli güreşçiler, çalışmalar ve takımın son durumu hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Serbest Stil A Milli Takım Antrenörü Adem Bereket, takımın genel olarak hazır olduğunu ve iyi çalıştıklarını ifade ederek, "Sıkletlere bakarak gidelim. Bizim 57 kiloda daha önce Avrupa'da, dünyada madalya almış tecrübeli sporcumuz Süleyman Atlı , 61 kiloda geçen sene de Recep Topal madalya aldı. 65 kiloya gelince Avrupa ve dünyada gençlerde Selahattin Kılıçsallayan ve 70 kiloda Mustafa Kaya tecrübeli sporcularımız. Bütün sıkletlerde böyle. Burada 74 kiloda değişiklik oldu. Yakup Gör, Dünya Grand Prix'inde kafa kafaya maç yaptı. Ondan sonra Bulgaristan 'a geldi, orada da madalya aldı. Takıma girdi, şu anda iyi görünüyor. İnşallah şampiyon da olur, ondan beklentimiz büyük. Takım kaptanımız Taha şampiyon olursa takıma büyük bir moral oluyor. İnşallah Taha altın madalya alır. Bu sene hedefimiz Dünya Şampiyonası, baraj geçince biz rahatlıyoruz. Barajı geçmediğin zaman, bir sürü turnuvaya gidiyorsun, kampların bozuluyor. Başka kampa gitmek zorunda kalıyorsun. Hedefimiz Kazakistan Astana 'da yapılacak olan kota maçlarında 6'da 6 yapmak. Genel olarak takım hazır. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.YAKUP GÖR: İLK KEZ 74 KİLODA MİLLİ MAÇA ÇIKACAĞIMMilli güreşçi Yakup Gör, bütün hedeflerinin olimpiyatlara yönelik olduğunu belirterek, "Avrupa Şampiyonası'na hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Son güreş antrenmanlarımızı yapıyoruz. İnşallah Nisan'ın 8'inde Romanya Bükreş 'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Ben 74 kiloda ülkemi temsil edeceğim. Erzurumluyum, Ankara Aski Spor'da güreş hayatıma devam ediyorum. Bütün ülkeler için Avrupa Güreş Şampiyonası çok önemli. O yüzden bazı ülkeler olimpik sıkletlerde zayıf olan sporcuları yerine devşirme sporcu alıyor. Avrupa Şampiyonası'nda da Rus asıllı, Dağıstan asıllı başka ülkeler adına güreşen rakiplerimiz oluyor. Biz de favorilerden biriyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Normalde ben 70 kiloda yarışıyordum. 70 kilo olimpiyat sıkleti olmadığı için 74 kiloya çıktım. İlk defa 74 kiloda bir milli maça çıkacağım. Avrupa Şampiyonası inşallah bizim için güzel bir başlangıç olur. Bütün hedeflerimiz olimpiyata yönelik. Bunlar bir geçiş süresi, inşallah altın madalya alıp güven kazanırız" ifadelerini kullandı.FATİH ERDİN: HEDEF ŞAMPİYONLUK86 kiloda mindere çıkacak Fatih Erdin ise, hazırlıkların sonlarına geldiklerini ifade ederek, "3 aydır kamplardayız. İlk önce hedefimiz Avrupa Şampiyonası. İnşallah orada takım halinde başarılı sonuçlar elde ederiz. Benim sıkletim olimpiyat sıkleti. 86 kiloda yarışıyorum. Geçen sene Dünya 2'ncisi oldum. Bu sene de inşallah 2'nciliğin üzerine çıkarak, hedefimiz şampiyonluk ama ilk 5 içerisinde yer alıp 2020 Tokyo Olimpiyatları için sıkletimde kota almak istiyorum. İnşallah bunu da elde edebiliriz. Çünkü hocalarımız, takım arkadaşlarımız, bizden büyük şampiyon ağabeylerimizin destekleri çok var üzerimizde. Kendileri bizden daha çok başarı elde ettiler. Bize de bunları aktarıyorlar, öğretiyorlar. İnşallah biz de arkalarından gelerek, onlarla beraber güzel bir yolda ilerleyeceğiz. 86 kilo dünyanın en zor sıkletlerinden biri. Bakıldığı zaman, Gürcistan İran Dünya Şampiyonası'nda sıkı rakipler. Sadece Rusya adına güreşen sporcu değil, Azerbaycan, İtalya adına güreşen sporcular da Rus. Bunlar rekabeti daha çok artırıyor. Madalya kazanmak için daha çok çalışmak gerekiyor. Biz de ona göre çalışıyoruz, inşallah başarı elde edeceğiz" şeklinde konuştu.SELAHATTİN KILIÇSALAYA: BAYRAK İÇİN HER ZAMAN MÜCADELE VERECEĞİZ65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan da, Türkiye Şampiyonası'nda sonra 3 kamp yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:"İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, şu an son aşamalar, güreş idmanlarını yapıyoruz. Bundan sonraki haftalar artık kilo ayarlama olacak ve maçlara konsantre olacağız, hazırlanıp gideceğiz. Geçen seneki kadronun hemen hemen aynısı burada. Geçen sene biraz gençtik. İlk defa girmiştik, ben de ilk defa katıldım, diğer kilodaki arkadaşlarım da ilk defa katılmıştı. Bu sene biraz daha tecrübeli bir takım var. Geçen yıl Avrupa 3'üncüsü oldum, inşallah hedefim bu yıl final yapmak, inşallah şampiyon olmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. En yoğun sezonumuz bu 2019 sezonu. Çünkü 2020 Olimpiyatları'nın hazırlıklarını şimdiden yapıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e girdiğimiz zaman 1 yıl öncesinden olimpiyata gitmeye hak kazanıyoruz. 2020 Olimpiyatları'nı hedefleyerek çalışıyoruz. Bu sene Dünya Şampiyonası'nda ilk 3, ilk 5 yapmamız büyük bir avantaj. Avrupa Şampiyonası'ndan gelince Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. Bu sene biraz yoğun geçecek ama biz bayrak için her zaman mücadelemizi vereceğiz."RECEP TOPAL: TEK AMAÇ OLİMPİYATLARA KOTA ALMAKKamplarda sıkı çalışan ve hedeflerinin olimpiyata kota almak olduğunu belirten 61 kiloda mindere çıkacak Recep Topal, "Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik, son hafta kaldı artık. Form idmanı, kilo düşme ayarlayıp iyi bir şekilde katılmayı düşünüyoruz. İnşallah geçen seneden daha iyi sonuçlar alırız. Ülkemizi ve bütün halkımızı gururlandırırız. Serbest güreş daha zor grekoromen güreşe göre ama bütün ülkeler daha iyi hazırlandığı için kota almak da zorlaşıyor. Bütün takım arkadaşlarımın kota alma şansı çok yüksek, ben inanıyorum. Olimpiyatlara bütün takım olarak katılacağız inşallah" ifadelerini kullandı.97 kiloda mindere çıkacak olan Fatih Yaşarlı da, "Geçen sene ben Dünya Şampiyonası'na katılmıştım. Orada talihsiz bir yenilgi aldık. Onun tecrübesiyle bu sene daha iyi hazırlandık hocalarımızla beraber. Bu sene daha istekliyim daha madalyaya aç bir görünümüm var. Madalya almamak için hiçbir nedenimiz yok. En iyi dileğimiz İstiklal Marşımızı orada okutmak, bütün Avrupa'ya dinlettirmek ama madalyasız dönmek istemiyoruz. 97 kilo şu anda bakıldığı zaman en zor sıkletlerden biri. Diğer sıkletler de tabi ki çok zor. Dünyada güreş artık eskisi gibi değil. Eskiden birkaç ülke vardı, şimdi Rumenler, Bulgarlar hepsi çok iyi güreşçiler yetiştiriyor. O yüzden işimiz zor ama biz o zorluğu bildiğimiz için iyi hazırlandık. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.KOTANOĞLU: TAHA AKGÜL KAPTANLIĞINDA İYİ HAZIRLANDIK79 kiloda mücadele edecek Muhammet Nuri Kotanoğlu da, iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Türkiye Şampiyonası'ndan sonra 3 aylık bir kamp dönemi geçirdik. En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz. Güreş antrenmanları devam ediyor. Günde 2 saat çift olarak antrenman yapıyoruz. Madalya alıp geleceğimize inanıyoruz. Taha Akgül gibi bir olimpiyat şampiyonumuz var. Onun kaptanlığında iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bütün sıkletlerde madalya alacağımıza, şampiyon çıkaracağımıza her zaman inancımız tam. Biz Türkiye milli takımıyız. 