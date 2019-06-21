Son Dakika Haberleri: Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları'na hazır
Son Dakika Spor Haber

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları'na hazır

1 saat önce

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları çalışmalarını tamamladı.

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları'na hazır, System.String[]
Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları çalışmalarını tamamladı.

Ankara Elmadağ Güreş kamp eğitim merkezinde 16 günlük kampı sona eren milliler yarın Avrupa Oyunları için Minsk'e hareket edecek.

Serbest Güreş Takımı, Avrupa Oyunları'na teknik direktör İshak İrbaykhanov, Antrenör Adem Bereket ve Serbest Milli Takım Koordinatörü Yakup Topuz nezaretinde hazırlandı. Teknik direktör İshak İrbaykhanov yaptığı açıklamada, tarihi başarılar elde ettikleri Avrupa Şampiyonası'nın ardından kısa bir süre dinlendiklerini ve ardından önce Topuk Yaylası'nda sonrada Elmadağ'da 16 günlük kamp yaptıklarını belirterek, "Avrupa oyunlarına her zaman olduğu gibi iddialı gidiyoruz. Son oyunlarda 5 madalya kazanmıştık. Bu sefer 6 sıklette de madalya hedefliyoruz. Taha AkgülDünya Şampiyonası öncesi riske etmek istemedik. Onun yerine ilk defa 125 kiloda Fatih kardeşimizi götürüyoruz. Eminim oda Taha abisi gibi kürsüye çıkacaktır. Türk halkı ata sporundan her zaman üst düzey başarılar bekliyor. Bizde bu beklentiyi madalyalarla süsleyeceğiz. Şükürler olsun takımda herhangi bir sakatlık yok. Oraya takım halinde şampiyon olmaya gidiyoruz" dedi.

25 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Oyunları'nda Serbest Güreş Milli Takımı şu isimler temsil edecek:

57 kiloda Süleyman Atlı

65 Kiloda Selehattin Kılıçsallayan

74 kiloda Soner Demirtaş

86 kiloda Fatih Erdin

97 kiloda Baki Şahin

125 kiloda Fatih Yaşandı - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
Fatih, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Umut Meraş'i transfer etti! İşte yıllık ücreti Sivas'ın Şirin Babası, 24 yıldır bıçak üretiyor! Yurt dışından bile alıcısı var Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:12:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları'na hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]