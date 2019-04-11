Son Dakika Haberleri: Serbest Güreş Milli Takımı, İstanbul'a Geldi

Serbest Güreş Milli Takımı, İstanbul'a Geldi

31 dakika önce

- Serbest Güreş Milli Takımı, İstanbul'a geldiİSTANBUL - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

- Serbest Güreş Milli Takımı, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalanında güreşçilere büyük ilgi vardı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak topladığı 156 puanla takım halinde ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, Bükreş'ten akşam saatlerinde Sahiba Gökçen Havalimanı'na geldi.
Taha Akgül: "2020 Olimpiyatları'nda en az 4 madalya geleceğine sözü veriyorum"
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşçiler çiçeklerle karşılanırken, 7. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Takımımızla gurur duyuyorum. Benim 7. Avrupa şampiyonluğum oldu. Bu, serbest güreşte tarihi bir rekor. Hocalarımız ve teknik ekibimizle beraber yaşadığımız stresi bir biz bir de Allah biliyor. Aylarca bu şampiyonaya hazırlandık. Çok stresli geçti. Takım olarak 3 altınımız var. Genel itibariyle başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik, 6 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası için önemli bir adım oldu. 2020 Olimpiyatları'nda bu takımdan en az 4 madalya geleceğine sözü veriyorum. Ağır sıklet güreşin zirvesidir. Ağır sıklette altın madalya almanın ayrı bir maneviyatı var. Gürcü rakibim dünya şampiyonu bir isim. Onu 7-0'lık bir skorla yenmem çok büyük bir moral oldu dünya şampiyonası öncesi" dedi.
Süleyman Atlı: "Emeğimizin karşılığını aldık"
57 kiloda şampiyon olan Süleyman Atlı da kendisi ve takımı için güzel bir sonuç olduğunu vurgulayarak, "Çalıştığımız gibi emeğimizin karşılığını aldık. Darısı dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna. Oralarda da altın madalya kazanarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Hedefim orada da altın madalya" diye konuştu.
Mustafa Kaya: "10 sıklette 7 madalya aldık"
70 kiloda altın madalya kazanan Mustafa da da Avrupa şampiyonluğunun bu sene nasip olduğunu ifade ederek, "İyi bir çalışma dönemi geçirdik. 10 sıklette 7 madalya aldık. 10'da 10 da yapabilirdik ama nasipsizlik oldu. Bu takıma çok inanıyoruz. Dünya şampiyonası elemeleri var. Hızımızı dünya şampiyonasına göre ayarlıyoruz. Çok daha iyi çalışıp daha iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız" sözlerini sarf etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:36 Kaynak: İHA
Avrupa, İstanbul, Spor
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