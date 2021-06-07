Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri yapıldı

Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Serbest Güreş Milli Takımı kamp seçmeleri, İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 kulüpten 150 sporcu seçmelerde dereceye girmek için mücadele etti. Sıkletlerinde ilk üçe giren sporcular şunlar: 57 kilo: 1. Ahmet Peker, 2. Hafızcan Hasdemir, 3. Furkan Ali Yıldız, 3. Fatih Yavuz Şentürk 60 kilo: 1. Recep Münir Aktaş, 2. Recep Topal, 3. Selahattin Sert, 3. Ahmet Duman 65 kilo: 1. Cavit Acar, 2. Ertuğrul Kahveci, 3. Selim Kozan, 3. Mensur Bayoğlu 70 kilo: 1. Mustafa Kaya, 2. Utku Doğan, 3. Sefa Aksoy, 3. Serhat Arslan 74 kilo: 1. Muhammed Akdeniz, 2. Zafer Dama, 3. Samet Ak, 3. Yakup Gör 79 kilo: 1. Abdulvasi Balta, 2. Umur Aybey, 3. Emin Hasan Gürbüz, 3. Batuhan Demircan 86 kilo: 1. Mahmut Özkaya, 2. Serdal Çavuşoğlu, 3. Namık Korkmaz, 3. Burak Şahin 92 kilo: 1. Samet Özarslan, 2. Ali Bönceoğlu, 3. Semih Yazıcı, 3. Hüseyin Gündüz 97 kilo: 1. Mustafa Sessiz, 2. Baki Şahin, 3. Dursun Eren Turan, 3. İslam Tagir 125 kilo: 1. Fatih Yaşarlı, 2. Oktay Güngör, 3. Salim Ercan, 3. Efe Anıl Al

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