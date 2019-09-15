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Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan yolcusu

1 saat önce

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı Kazakistan yolcusu.Hazırlıklarını Ankara Elmadağ kamp eğitim merkezinde tamamlayan milliler, önce İstanbul'a oradan da akşam 18.

Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan yolcusu, System.String[]

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı Kazakistan yolcusu.


Hazırlıklarını Ankara Elmadağ kamp eğitim merkezinde tamamlayan milliler, önce İstanbul'a oradan da akşam 18.45 uçağı ile Kazakistan'a hareket edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü İshak İlbayhanov, Dünya Şampiyonası'na her açıdan hazır olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. İlk altıya girecek olan sporcuların Olimpiyat kotaları alacak olması bu şampiyonayı bizim için çok daha önemli kılıyor. Rusya, İran, Küba, ABD gibi güçlü ülkeler bizleri bekliyor. Burada hedefimiz takım halinde ilk üçe girip, Olimpiyat kotalarını almak" değerlendirmesinde bulundu.


Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Türkiye'yi şu isimler temsil edecekler:


Süleyman Atlı


Sıkleti: 57 kg


Doğum Tarihi: 1994


Doğum Yeri: Fethiye


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite devam ediyor


En iyi derece: Büyükler Dünya 3. Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatlarına katıldı


Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019


Recep Topal


Siklet: 61 kg


Doğum Tarihi: 1992


Doğum Yeri: Rize


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: İlbank


Medeni Durumu: Evli


Tahsili: Üniversite Devam ediyor


En iyi derece; Büyükler Avrupa üçüncüsü (2018-2019)


Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019


Selehattin Kılıçsallayan


Sıkleti: 65 kg


Doğum Tarihi: 1993


Doğum Yeri: Kahramanmaraş


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite


Mesleği: Öğretmen


En iyi derece: Büyükler Avrupa 2.


Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019


Haydar Yavuz


Sıkleti: 70 kg


Doğum Tarihi: 1994


Doğum Yeri: Kahramanmaraş


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite devam


En iyi derece: U23 Avrupa 2.


Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019


Soner Demirtaş


Sıkleti: 74 kg


Doğum Tarihi: 1991


Doğum Yeri: Tokat


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Evli


Tahsili: Üniversite mezunu


En iyi derece: Büyükler Avrupa şampiyonu (2 kez), 2016 Rio Olimpiyatları (3.)


Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019


M.Nuri Kotanoğlu


Sıkleti: 79 kg


Doğum Tarihi: 1993


Doğum Yeri: Erzurum


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: İlbank


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite


Mesleği: Öğretmen


En iyi derece: Ümitler Avrupa şampiyonu, Büyükler Avrupa 3.'sü


Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019


Fatih Erdin


Sıkleti: 86 kg


Doğum Tarihi: 1994


Doğum Yeri: Çorum


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: İBB


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite mezunu


En iyi derece: Büyükler Dünya 2.'si ve Avrupa 3.'sü


Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019


Süleyman Karadeniz


Sıkleti: 92 kg


Doğum Tarihi: 1995


Doğum Yeri: Denizli


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite devam ediyor.


En iyi derece: Yaşar Doğu Turnuvası 3.'sü


Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019


İbrahim Çiftçi


Sıkleti: 97 kg


Doğum Tarihi: 1997


Doğum Yeri: Erzurum


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Lise mezunu


En iyi derece: U23 Avrupa şampiyonu


Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019


Taha Akgül


Sıkleti: 125 kg


Doğum Tarihi: 1990


Doğum Yeri: Sivas


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Yüksek lisans mezunu


En iyi derece: 2 kez Büyükler Dünya şampiyonu, 7 kez Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatları şampiyon


Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019 - İSTANBUL

Kazakistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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