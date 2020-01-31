Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli - Son Dakika
Son Dakika Spor Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli - Son Dakika Spor

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek güreş milli takımına çağırılan isimleri açıkladı.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek güreş milli takımına çağırılan isimleri açıkladı.


Milli takım kampında sakatlanan ve sol omzundan ameliyat olan Taha Akgül'ün bulunmadığı kadroda şu sporcular yer aldı:


"Süleyman Atlı (57 kilo), Hamza Alacak (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Batuhan Demirçin (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Süleyman Karadeniz (92 kilo), İbrahim Bölükbaşı (97 kilo), Tanju Gemici (125 kilo)"

İtalya, Avrupa, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:22 
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