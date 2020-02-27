Serbest Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Serbest Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor - Son Dakika Spor

Serbest Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor

6 saat önce

Macaristan'ın 19-22 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı olimpiyat elemelerine hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nın Rusya kampı sürüyor.

Serbest Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor, System.String[]

Macaristan'ın 19- 22 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı olimpiyat elemelerine hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nın Rusya kampı sürüyor.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süleyman Atlı, Selim Kozan, Selahattin Kılıçsallayan, Fazlı Eryılmaz, Soner Demirtaş, Selim Yaşar, Fatih Erdin, Osman Göçen, Feyzullah Aktürk ve Süleyman Karadeniz'den oluşan milli takım, bir haftadır Kislovodsk kentinde çalışıyor.

Rusya'daki çalışmaları 1 Mart'ta bitecek serbest güreşçiler, 4 Mart'tan elemelere kadar da Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Macaristan'da kamp yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör İshak İrbaykhanov, mükemmel bir çalışma ortamı olduğunu belirterek, "Burası bin 280 metre rakımlı, orman içinde olimpik bir kamp merkezi. 16 minderin serilebileceği güreş salonundan başka, çeşitli branşların aynı anda kamp yapabileceği farklı salonlar, açık ve kapalı atletizm sahaları da mevcut. Önümüzde bizler için çok önemli olan olimpiyat elemeleri var. Amacımız oraya tam olarak hazır halde gitmek. Şu an sporcularımızın performansı çok iyi. Eleme turnuvasına kadar çok daha iyi hale geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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