Serbest Güreş Milli Takımı olimpiyat elemeleri müsabakalarına hazır

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakalarında mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı. Zorlu kota müsabakaları için çalışmalarını Ankara Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde yapan milliler yarın Macaristan'a hareket edecek.

Teknik direktör Isak Irbaikhanov Avrupa Olimpiyat Eleme müsabakalarına her açıdan hazır olduklarını söyledi. Irbaikhanov, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 18-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyat Kota müsabakaları öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Budapeşte'de ilk olarak serbest güreşçilerin mindere çıkacağını hatırlatan Dağıstanlı teknik direktör, "Çalışmalarımızı tamamladık. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. En önemlisi güreşçilerimiz sakatlık yaşamadı. Zorlu müsabakalara her açıdan hazırız" diye konuştu.