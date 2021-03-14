Serbest Güreş Milli Takımı olimpiyat elemeleri müsabakalarına hazır - Son Dakika

Serbest Güreş Milli Takımı olimpiyat elemeleri müsabakalarına hazır

14.03.2021 11:45
Serbest Güreş Milli Takımı olimpiyat elemeleri müsabakalarına hazır, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakalarında mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakalarında mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı. Zorlu kota müsabakaları için çalışmalarını Ankara Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde yapan milliler yarın Macaristan'a hareket edecek.

Teknik direktör Isak Irbaikhanov Avrupa Olimpiyat Eleme müsabakalarına her açıdan hazır olduklarını söyledi. Irbaikhanov, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 18-21 Mart  tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyat Kota müsabakaları öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Budapeşte'de ilk olarak serbest güreşçilerin mindere çıkacağını hatırlatan Dağıstanlı teknik direktör, "Çalışmalarımızı tamamladık. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. En önemlisi güreşçilerimiz sakatlık yaşamadı. Zorlu müsabakalara her açıdan hazırız" diye konuştu.

Hazırlık süreci hakkında da  bilgiler veren Irbaikhanov,  "Bu yıl pandemi  tüm branşları olduğu gibi bizleri de etkiledi. Ama özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun çabalarıyla olimpik branşların antrenman yapmaları sağlandı. Bizler de bu süreci iyi değerlendirdik. Son olarak Ukrayna ve İtalya'da iki turnuvada başarılı sonuçlar aldık" dedi.Bu iki turnuvanın ardından son etap kamp çalışmalarını Ankara'da gerçekleştirdiklerini belirten  Irbaikhanov, yarın Budapeşte'ye gideceklerini kaydetti. Başarılı teknik adam, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Bu yıl yaşanan pandemi dönemine rağmen kamp ve turnuvanalar konusunda bize destek verdi. Sürekli olarak kampımıza gelerek güreşçilerimize moral verdi. Her konuda yardımcı oldu. Bu sıkıntılı günlerde rahat bir çalışma ortamı hazırlayan başkanımız Musa Aydın'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Şampiyonadaki hedeflerine ilişkin ise Irbaikhanov, "Zorlu müsabakalar  bizi bekliyor. Kazakistan'da 2 kota almıştık. Hedefimiz Avrupa ve dünya olimpiyat elemelerinde en iyi sonuçları almak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Eleme Müsabakalarında ülkemizi serbest stilde şu isimler temsil edecek: 65 Kg: Selahattin Kılıçsallayan74 Kg: Soner Demirtaş86 Kg: Osman Göçen97 Kg: Süleyman Karadeniz

Serbest Güreş Milli Takımı olimpiyat elemeleri müsabakalarına hazır

Macaristan, Olimpiyat, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Serbest Güreş Milli Takımı olimpiyat elemeleri müsabakalarına hazır - Son Dakika Spor


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