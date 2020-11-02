Serbest Güreş Milli Takımı Polonya'ya gitti

Serbest Güreş Milli Takımı, Uluslararası Zilkovski-Pitlinski Güreş Turnuvası için sabah saatlerinde Polonya'ya hareket gitti.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle tüm branşlarda olduğu gibi güreş branşında da yurt dışı kampları iptal edilmişti. 230 gün sonra ise Serbest Güreş Milli Takımı 4 Kasım tarihlerinde başlayacak uluslararası turnuvaya katılmak için bugün Ankara'dan sabah saatlerinde Polonya'ya hareket etti.

Aynı turnuvada mücadele edecek olan kadın güreşçiler 4 Kasım, Grekoromen Milli Takımı ise 6 Kasım tarihinde Polonya'ya gidecek. Turnuvada ülkemizi temsil edecek sporcular şöyle; 57 KG Ali Karaboğa61 KG Ahmet Duman Süleyman Atlı , Recep Topal65 KG Selahattin Kılıçsallayan , Selim Kozan70 KG Servet Coşkun, Mustafa Kaya, Haydar Yavuz74 KG Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu79 KG Ramazan Sarı , Muhammed Nuri Kotanoğlu, Batuhan Demircin86 KG Fatih Erdin, Osman Göçen, Selim Yaşar92 KG Erhan Yaylacı Arif Özen97 KG: Süleyman KaradenizAynı turnuvada mücadele edecek olan kadın güreşçiler 4 Kasım, Grekoromen Milli Takımı ise 6 Kasım tarihinde Polonya'ya hareket edecekler. Ülkemizi kadınlarda temsil edecek olan sporcular şunlar: 50 KG Evin Demirhan53 KG Zeynep Yetgil55 KG Bedia Gün57 KG Mehlika Öztürk62 KG Cansu Aksoy, Gamzenur Adakan65 KG Aslı Demir68 KG Kadriye Aksoy72 KG Buse Tosun76 KG Yasemin AdarTurnuvada Grekoromen stilde mücadele edecek olan güreşçiler ise şöyle: 55 Kg: Elçin Ali60 Kg: Ahmet Uyar63 Kg: Rahman Bilici, Abdurrahim Altan, Mehmet Çeker, Fatih Üçüncü67 Kg: Enes Başar, Hacı Karakuş, Yavuz Albaş, Abdullah Toprak72 Kg: Cengiz Arslan , Ahmet Yılmaz87 Kg: Ali Cengiz, Doğan Göktaş97 Kg: Doğan Yılmaz, Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi

130 Kg: Osman Yıldırım, Muhammet Hamza Bakır