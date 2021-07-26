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SPOR Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika

SPOR Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi

26.07.2021 22:17

Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdiAntrenör Çakmar: Artık sözün bittiği yerdeyiz"Olimpiyatlar etelenmese biz oraya takım kaptanımız olmadan gidecektik""Başarılı olup, Türk güreş tarihine ismimizi altın harflerle yazdırmak istiyoruz"Osman Göçen: Hedefim Tokyo'da...

Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi

Antrenör Çakmar: Artık sözün bittiği yerdeyiz

"Olimpiyatlar etelenmese biz oraya takım kaptanımız olmadan gidecektik"

"Başarılı olup, Türk güreş tarihine ismimizi altın harflerle yazdırmak istiyoruz"

Osman Göçen: Hedefim Tokyo'da madalya kazanmak

Süleyman Atlı: Tüm ekip olarak olimpiyatlara hazırız

Süleyman Karadeniz: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

ANKARA,(DHA)- Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin madalya umudu olan Serbest Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayacak. Güreşçiler, 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'dan Tokyo'ya hareket edecek. Milli güreşçiler; Osman Göçen, Süleyman Atlı, Süleyman Karadeniz ve antrenör Abdullah Çakmar, oyunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir çalışma temposunun sonuna geldiklerini ifade eden Türkiye Serbest Güreş Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar, "Artık sözün bittiği yerdeyiz. 6 kamp yaptık, bu son kampımız. Tüm çalışmalarımızı tamamlayıp, olimpiyatlara güzel bir şekilde gitmek istiyoruz" dedi.

"OLİMPİYATLAR ETELENMESE BİZ ORAYA TAKIM KAPTANIMIZ OLMADAN GİDECEKTİK"

Olimpiyatların pandemi nedeniyle ertelenmesi hakkında da konuşan Çakmar, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül önemli bir sakatlık geçirmişti. Eğer olimpiyatlar etelenmese Taha Akgül katılamayacaktı. Biz oraya takım kaptanımız olmadan gidecektik. Bu da bizi olumsuz etkileyecekti. Bu durum bizim için büyük bir avantaj oldu. İnşallah bu durumu Tokyo'da lehimize çevirmek istiyoruz" diye konuştu.

"BAŞARILI OLUP, TÜRK GÜREŞ TARİHİNE İSMİMİZİ ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"

Olimpiyatların sporun zirvesi olduğunu belirten Çakmar "Biz Tokyo'ya iyi bir şekilde gidip, başarılı olmak istiyoruz. 2016 Rio'da daha genç bir kadroyla mücadele etmiştik. Şimdi ki kadromuz daha iyi. Taha Akgül Olimpiyat Şampiyonu, Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu. Osman, kendi yaş grubunda dünya üçüncüsü oldu. Biz bu durumu avantaja çevirmek istiyoruz. Tokyo'da yine başarılı olup, Türk güreş tarihine ismimizi altın harflerle yazdırmak istiyoruz. Olimpiyatların tarihine baktığımız zaman 39 altın madalyanın 29'unu güreş kazanmış. Türk spor kitaplarına adımızı yazdırdık. Hatta dünya spor kitaplarına adımızı yazdırdık. Son yıllarda tarihi başarılar var. Tokyo'da da bu başarılı sonuçları sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a çok teşekkür ederim. Bizlere büyük destekleri var. Onların desteği ile bu çalışmaları yaptık. Hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

OSMAN GÖÇEN: HEDEFİM TOKYO'DA MADALYA KAZANMAK

86 kiloda madalya mücadelesi verecek Osman Göçen, "Antrenmanlarımız son derece iyi gidiyor. Artık son kampımıza girdik. Kampımızda güreş antrenmanlarına ağırlık veriyoruz. Son performans idmanlarımızı yapıp, yola çıkacağız. 2020 yılındaki Olimpiyat Elemelerine sakat olduğum için katılamayacaktım. Ertelendiği için sakatlığım geçti ve kota aldım. Büyüklerde ilk madalyamın olimpiyat madalyası olmasını istiyorum. Bunun için gece gündüz çalışıyorum. Henüz 24 yaşındayım. Hedefim 2024 olimpiyatlarına daha hazır halde gitmek. Orada da başarılı olmayı hedefliyorum" dedi.

SÜLEYMAN ATLI: TÜM EKİP OLARAK OLİMPİYATLARA HAZIRIZ

57 kiloda mindere çıkacak Süleyman Atlı ise pandemi sürecini son derece iyi geçirdiklerini ifade ederek, "Şu an son kamptayız. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Son hazırlıklarımızı yapıp Tokyo'ya hazır halde gitmek istiyoruz. Ben kilo düşen bir sporcuyum. Pandemi sürecini iyi değerlendirdim. Ayrıca takım kaptanımız Taha Akgül sakattı, o da iyileşti. Dolayısıyla bu süreci son derece iyi değerlendirdik. Benim her zaman hedefim şampiyonluktur. Dolayısıyla olimpiyatlara da altın madalya için gideceğim. Umarım ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil ederim. Ardından da 2024 Olimpiyatlarına şampiyon olarak katılmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

SÜLEYMAN KARADENİZ: ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

92 kiloda Avrupa şampiyonu olduğunu ancak olimpiyatlarda bu kilo olmadığı için 97 kiloya çıktığını belirten Süleyman Karadeniz, "Son derece iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. İnşallah Tokyo'da bunun karşılığını alırız. 92 kiloda Avrupa şampiyonu oldum. Ama 92 kilo olimpiyatlarda olmadığı için hocalarım, 97 kiloya çıkardılar. O kiloda da başarılı oldum ve kota aldım. Benim için iyi bir yıl oldu. Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu.

SPOR Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi
SPOR Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi
SPOR Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi
SPOR Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi
SPOR Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi
SPOR Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Serbest Güreş Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika Spor


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