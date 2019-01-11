Serbest Güreş Şampiyonası'nda Finalistler Belli Oldu
1 saat önce
Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası ikinci gün sonunda 61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan sporcular belli oldu.
Türkiye
Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası ikinci gün sonunda 61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan sporcular belli oldu. Bu yıl Çorum
Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda, 61, 79 ve 86 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları yapıldı. Yarın ise 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılacak. Akşam seansında da 61, 79 ve 86 kiloda final karşılaşmaları gerçekleştirilecek. 61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan güreşçiler şöyle:
61 kilo: Recep Topal Sedat Özdemir
79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu Ender Coşkun
86 kilo: Fatih
Erdin Osman Göçen
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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