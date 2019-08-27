Serbest güreşçiler Ankara'da form tutacak

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Ankara'da yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde son çalışmasını gerçekleştirecek.

Serbest güreşçiler, 31 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde kamp yapacak.

İshak İrbayhanov'un teknik direktörlüğünü yaptığı kampa, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün de yer aldığı 59 güreşçi davet edildi.