Son Dakika Haberleri: Serbest güreşçiler Ankara'da form tutacak
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Serbest güreşçiler Ankara'da form tutacak

1 saat önce

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Ankara'da yapacak.

Serbest güreşçiler Ankara'da form tutacak, System.String[]

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Ankara'da yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde son çalışmasını gerçekleştirecek.

Serbest güreşçiler, 31 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde kamp yapacak.

İshak İrbayhanov'un teknik direktörlüğünü yaptığı kampa, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün de yer aldığı 59 güreşçi davet edildi.

Dünya Şampiyonası, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:10 Kaynak: AA
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