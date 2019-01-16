Son Dakika Haberleri: Serbest Güreşçiler, Ankara'da Kampa Girecek

Serbest Güreşçiler, Ankara'da Kampa Girecek

30 dakika önce

Serbest Güreş Milli Takımı, 2019'un ilk kampını Ankara'da yapacak.

Serbest Güreşçiler, Ankara'da Kampa Girecek, System.String[]
Serbest Güreş Milli Takımı, 2019'un ilk kampını Ankara'da yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Serbest Milli Takım, yeni sezonun ilk hazırlık kampını 20 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Elmadağ'da gerçekleştirecek.

Teknik direktör İshak İlbayhanov yönetiminde yapılacak kampa 10 sıklette toplam 47 sporcu katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Spor
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