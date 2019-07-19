Serbest güreşçiler Ankara'da kampa girecek

Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan
'ın Almatı
şehrinde 14-22 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası
öncesi Ankara
'da kamp yapacak. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ
Milli Takım Kamp Merkezi'nde 21 Temmuz Pazar günü başlayacak kamp, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
Teknik direktör Isak Irbaikhanov yönetimindeki milli takım kampına şu sporcular davet edildi.
57 Kilo: Süleyman Atlı
, Barış Kaya
, Ali Karaboğa
61 kilo: Recep Topal, Recep Aktaş
, Emrah
Ormanoğlu, Selahattin Sert, Cabbar Duyum
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
, Cengizhan Erdoğan, Selim Kozan
, Utku Doğan
, Sedat Özdemir
70 kilo: Mustafa Kaya, Haydar Yavuz
, Bilal Akbıyık
74 kilo: Soner Demirtaş, Yakup Gör, Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu
79 kilo: Nuri Kotanoğlu, Abdülkadir Özmen, Ramazan Sarı
86 kilo: Osman Göçen, Fatih
Erdin, Selim Yaşar
, Arif Özen
92 kilo: Süleyman Karadeniz
, Erhan Yaylacı
97 kilo: Fatih Yaşarlı, Baki Şahin
, İbrahim Çiftçi
125 kilo: Taha Akgül
, Salim Ercan, Oktay Güngör