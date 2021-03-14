Serbest güreşçiler eleme müsabakalarına gidiyor - Son Dakika

Serbest güreşçiler eleme müsabakalarına gidiyor

14.03.2021 12:25
Serbest güreşçiler eleme müsabakalarına gidiyor, System.String[]

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 18-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde boy gösterecek olan Serbest Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı ve yarın mücadeleler için bu ülkeye gidecek.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 18- 21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde boy gösterecek olan Serbest Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı ve yarın mücadeleler için bu ülkeye gidecek.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 18-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Elemeleri müsabakalarında mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı. Kota müsabakaları için çalışmalarını Ankara Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde yapan milliler yarın Macaristan'a hareket edecek. Teknik Direktör Isak Irbaikhanov, Avrupa Olimpiyat Elemeleri'ne her açıdan hazır olduklarını söyledi. Budapeşte'de ilk olarak serbest güreşçilerin mindere çıkacağını hatırlatan Dağıstanlı teknik direktör, "Çalışmalarımızı tamamladık. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. En önemlisi güreşçilerimiz sakatlık yaşamadı. Zorlu müsabakalara her açıdan hazırız" diye konuştu. Hazırlık süreci hakkında da bilgiler veren Irbaikhanov, "Bu yıl pandemi tüm branşları olduğu gibi bizleri de etkiledi. Ama özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun çabalarıyla Olimpik branşların antrenman yapmaları sağlandı. Bizler de bu süreci iyi değerlendirdik. Son olarak Ukrayna ve İtalya'da iki turnuvada başarılı sonuçlar aldık" dedi. Bu iki turnuvanın ardından son etap kamp çalışmalarını Ankara'da gerçekleştirdiklerini belirten Irbaikhanov, yarın Budapeşte'ye gideceklerini kaydetti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a da desteklerinden ötürü teşekkür eden Dağıstanlı hoca, "Bu yıl yaşanan pandemi dönemine rağmen kamp ve turnuvanalar konusunda bize destek verdi. Sürekli olarak kampımıza gelerek güreşçilerimize moral verdi. Her konuda yardımcı oldu. Bu sıkıntılı günlerde rahat bir çalışma ortamı hazırlayan başkanımız Musa Aydın'a çok teşekkür ederiz. Zorlu müsabakalar bizi bekliyor. Kazakistan'da 2 kota almıştık. Hedefimiz Avrupa ve Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde en iyi sonuçları almak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Eleme Müsabakalarında Türkiye'yi serbest stilde şu isimler temsil edecek:

65 KG: Selahattin Kılıçsallayan

74 KG: Soner Demirtaş

86 KG: Osman Göçen

97 KG: Süleyman Karadeniz - İSTANBUL

Serbest güreşçiler eleme müsabakalarına gidiyor

Macaristan, Olimpiyat, 21 Mart, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serbest güreşçiler eleme müsabakalarına gidiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru         
13:20
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor         
12:30
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi         
11:15
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 13:53:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serbest güreşçiler eleme müsabakalarına gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei