Son Dakika Haberleri: Serbest güreşçiler, Tokyo 2020 için Ankara'da kampa girecek
Son Dakika Spor Serbest güreşçiler, Tokyo 2020 için Ankara'da kampa girecek - Son Dakika Spor

Serbest güreşçiler, Tokyo 2020 için Ankara'da kampa girecek

6 saat önce

Serbest Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.

Serbest güreşçiler, Tokyo 2020 için Ankara'da kampa girecek, System.String[]

Serbest Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serbest Milli Takımı, 24 Kasım'da Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

Milliler, çalışmalarını 13 Aralık'a kadar burada gerçekleştirecek. Kampa, olimpik sıkletlerde mücadele eden güreşçiler davet edildi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün de aralarında bulunduğu 26 güreşçi kampta yer alacak.

Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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