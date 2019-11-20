Son Dakika › Spor › Serbest güreşçiler, Tokyo 2020 için Ankara'da kampa girecek - Son Dakika Spor
Serbest güreşçiler, Tokyo 2020 için Ankara'da kampa girecek
6 saat önce
Serbest Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Serbest Güreş Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serbest Milli Takımı, 24 Kasım'da Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanacak.
Milliler, çalışmalarını 13 Aralık'a kadar burada gerçekleştirecek. Kampa, olimpik sıkletlerde mücadele eden güreşçiler davet edildi.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün de aralarında bulunduğu 26 güreşçi kampta yer alacak.
Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum? Mansur Yavaş, Ankara trafiğini azaltmak için özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istediklerini açıkladı Mansur Yavaş: Özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz