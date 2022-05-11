Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi

11.05.2022 12:01

Bursa'da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyan, birine mermi yutturup silah zoruyla etek giydiren 1'i kadın 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da, husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyan, birine mermi yutturup silah zoruyla etek giydiren 1'i kadın 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda şiddete maruz kalan, birçok suç kaydı bulunan M.Ş. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk duruşmada serbest kaldığı iddia edilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede tepkiler büyüyünce Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

Olay, 10 Şubat günü Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven E.M. ile Yaşar Ç., aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. E.M. arkadaşı M.Ş. ile birlikte Yaşar Ç.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Ç., yanındaki Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte E.M. ve M.Ş.'nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme- yumruk dövdü. Bu sırada Yaşar Ç. belinden çıkardığı tabancayı, E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye gecelik giydirdi. O anları da M.Ş.'ye tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Yaşar Ç.'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen E.M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yaşar Ç.'nin evine baskın yaptı. E.M. ile M.Ş.'yi kurtaran polis, Yaşar Ç.'yi ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Yaşar Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y. tutuklanırken, Gamze Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli hakkında sosyal medyada 'ilk duruşmada serbest kaldı' paylaşımlarından sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Mermi yutturup gecelik giydirmişti! İlk duruşmada serbest kaldı' şeklinde çıkan haber ve paylaşımlar ile ilgili olarak bir basın açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sanıklar Y.D.Ç., E.T., G.K., M.Ş., müşteki E.M.'ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma, Silahla Kasten Yaralanma, Silahla Tehdit ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi' suçlarından 14.02.2022 tarihinde tutuklanmış olup atılı suçlardan Bursa 10.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmaları halen devam etmektedir. Ayrıca sanık E.T.'nin, müşteki O.S.'ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen diğer soruşturma kapsamında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Silahla Tehdit' suçlarından Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve sanık E.T.'nin tutuklu olarak yargılandığı davanın 28.04.2022 tarihli duruşmasında, sanık hakkında delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma şüphesi olmaması, dosyanın karar aşamasına gelmiş olması nedeniyle tahliyesine karar verilmiştir. Sanık E.T.'nin diğer sanıklar Y.D.Ç., G.K. ve M.Ş. ile birlikte habere konu olay sebebiyle yargılandığı Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutukluluğu devam etmekte olup şüpheli ya da şüphelilerin tahliye edildiği şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(Ahmet Burak Öztürk - İHA)

Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi

YORUMLAR
500
Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! Savcılık tutuklama istedi, mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! Savcılık tutuklama istedi, mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 18:26:46. #1.13#
SON DAKİKA: Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement