Manisa 'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

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