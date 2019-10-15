Serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı
11 dakika önce
Akaryakıt sektöründeki serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı.
Akaryakıt sektöründeki serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:22
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