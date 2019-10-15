Son Dakika Haberleri: Serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı
Son Dakika Ekonomi Serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı

Serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı

11 dakika önce

Akaryakıt sektöründeki serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı.

Serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı, System.String[]

Akaryakıt sektöründeki serbest kullanıcıların zorunlu petrol stoku tutma yükümlülüğü kaldırıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:22 
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