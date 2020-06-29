Serbest meslekli için yeni dönem 1 temmuzda başlıyor - Son Dakika

Serbest meslekli için yeni dönem 1 temmuzda başlıyor

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları e-Serbest Meslek Makbuzu kesmek 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu olacak.

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları e-Serbest Meslek Makbuzu kesmek 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu olacak. 5 milyon TL cirolu firmalara da e-Fatura kesmek ve e-Defter düzenlemek 1 Temmuz 2020 itibariyle zorunlu.

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Türkiye'de elektronik belge uygulamaları ile ilgili düzenlemeler giderek yaygınlaşıyor. Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) istemeleri halinde hemen e-SMM uygulamasına geçiş yapabilecekler. e-Serbest Meslek Makbuzu kesmek 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu olacak. 5 milyon TL cirolu firmalara da e-Fatura kesmek ve e-Defter düzenlemek 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu olacak. Benzer bir zorunluluk 1 ocak itibariyle 5 bin TL veya 30 bin TL limitlerle E-Arşiv Fatura şeklinde gelmişti. Bu limitlerin altında şirketlere veya kişilere kağıt fatura düzenlenebiliyordu.


400 bini aşkın serbest meslek erbabı için e-dönüşüm


YSM Yazılım Kurucusu Sedat Yazıcı, "Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları olan 100 binlerce doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb. 400 bin'i aşkın serbest meslek erbabının e-SMM'ye geçeceğini öngördüklerini belirterek, "E-Fatura için de yine 100 binleri aşan firma eklenecek. Böyle GİB düzenlemeleri ile ticaret ve belge sitemimiz her geçen gün daha fazla dijitalleşiyor ve elektronik ortama taşınıyor. Bizler de bu dijitalleşmeyi kolaylaştırıyoruz ve online tahsilat süreçleri, online satın alma, satış, üretim çözümleri dahil güçlendiriyor, zenginleştiriyoruz." dedi.


Firma olarak 'E- Dönüşüm Çözümleri' kapsamında sundukları 'CHark Online İşletme Yazılımları' ürünleri arasına 'e-SMM' paketini de eklediklerini belirten Yazıcı, "Özellikle KOBİ işletmelerine online çalışan yazılım çözümleri geliştirdiğimiz Kocaeli Üniversitesi Teknopark'taki firmamızda, bu düzenlemenin zorunlu hale getirdiği serbest meslek mensuplarını da kapsayan bir çözüm olarak 'CHark SMM'yi geliştirdik YSM yazılım çözümlerimizde 2013'den beri, PİR yazılımlarımızda da 2018'den beri kağıt veya elektronik faturalarla oluşturulan müşteri ve bağlı borç kayıtları, ilgili ekranlara koyduğumuz 'Tahsilat İste' tuşlarıyla kredi kartından güvenli bir şekilde tek çekim veya taksitli bir şekilde tahsil edilebiliyor. Verimlilik, hız ve kolay karar verebilmenin, rekabette rakiplerden öne geçmenin yolu e-dönüşüm çözümlerini kullanmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest meslekli için yeni dönem 1 temmuzda başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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